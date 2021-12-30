İbrahim Büyükak'ın maviş gözlü oğlu Aslan Oktay 6 aylık oldu! İbrahim Büyükak'ın oğluna "Maşallah" yorumları yağdı!

Fotoğraf karesinde eşiyle birlikte arkada görülen İbrahim Büyükak'ın oğlunun sevimliliği de takipçilerini mest etti.

Oyuncunun bir takipçisinin, 'Canınız pasta istedikçe küçük Aslan'ı bahane ediyorsunuz gibi geldi bana' şeklindeki yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.