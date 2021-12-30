Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Büyükak'ın maviş gözlü oğlu Aslan Oktay 6 aylık oldu! İbrahim Büyükak'ın oğluna "Maşallah" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:10 Son Güncelleme: 30.12.2021 13:45

İbrahim Büyükak'ın maviş gözlü oğlu Aslan Oktay 6 aylık oldu! İbrahim Büyükak'ın oğluna "Maşallah" yorumları yağdı!

İbrahim Büyükak’ın maviş gözlü oğlu Aslan Oktay 6 aylık oldu! İbrahim Büyükak’ın oğluna Maşallah yorumları yağdı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın birinci kuşağı ile tanınan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen Büyükak çifti 2018 yılında dünyaevine girmişti. Bu yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak sosyal medya hesapları üzerinden sık sık oğulları Aslan Oktay ile paylaşımda bulunuyor. İbrahim Büyükak son olarak oğlu Aslan Oktay'ın 6 aylık olduğunu duyurduğu pozları ile büyük ilgi gördü. İbrahim Büyükak'ın oğlu Aslan Oktay'a "Maşallah" yorumları yağdı.

2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak geçtiğimiz Haziran ayında baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncu, oğlu Aslan Oktay'ın 6 aylık olmasını kutladı.

Instagram hesabından oğlunun, önünde bir pastayla fotoğrafını çeken İbrahim Büyükak paylaşımına; 'Aslan yarım yılı devirdi' yazdı.

Fotoğraf karesinde eşiyle birlikte arkada görülen İbrahim Büyükak'ın oğlunun sevimliliği de takipçilerini mest etti.

Oyuncunun bir takipçisinin, 'Canınız pasta istedikçe küçük Aslan'ı bahane ediyorsunuz gibi geldi bana' şeklindeki yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Büyükak'ın maviş gözlü oğluna "Maşallah"yorumları yağdı. Yoğun çalıştığı için oğlunu özleyen oyuncu zaman zaman küçük oğlunu çekimlere de götürüyor.

Geçtiğimiz günlerde minik oğlunun sette karavanda fotoğrafını çeken İbrahim Büyükak paylaşımına, 'Bakın bu çocuk beni delirtti dostlar' yazmıştı.

İbrahim Büyükak'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı üç kuşak paylaşımı da büyük beğeni toplamıştı.

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İbrahim Büyükak'ın maviş gözlü oğlu Aslan Oktay 6 aylık oldu! İbrahim Büyükak'ın oğluna "Maşallah" yorumları yağdı!
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