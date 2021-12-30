Magazin kulisleri yasak aşk bombası ile sarsıldı! Gülşah Saraçoğlu 3 çocuk babası ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor?

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Deha Bilimlier, sahneye davet ettiği Gülşah Saraçoğlu ile birlikte şarkı söyledi.
'GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER' İDDİASI
Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier ise şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. '2.sayfa' programına konuşan Bilimlier, şunları söyledi:
"20 yıldır sahne yapıyorum üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir haber. Haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti."
"BU ÇOK ÇİRKİN"
Ünlü isim, sözlerine; "Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Bu iddiayı yaratanların Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok" şeklinde devam etti.
"Kimseyi telefonla arayıp, 'eşim duymasın' demedim" diyen Bilimlier, "Böyle bir şey yok… Eşim de Gülşah'ı tanıyor, onunla da konuştuk. Eşim aldırmıyor bu iddialara. Ama az biraz tahmin ediyorum neden çıktığını. Burada bir komplo var ama ortaya çıkaracağım" ifadelerini kullandı.
"EŞİM BENİ ÇOK İYİ BİLİR"
Şarkıcı, "Sahne dışında Gülşah'ı hiç görmedim, dışarıda bir araya gelmedim. Beni izlemeye gelen birisi… Eşim beni çok iyi bilir, tavrımı çok iyi biliyor… Gülşah geldiği gün benim sahneme çıktı, ona mikrofon uzattım" dedi ve ekledi:
"Onu yanlış anlayan birisi belki öyle bir haber yapmak istedi. Bu dedikodular; Gülşah beni izlemeye geldikten bir hafta sonra yayıldı. Bu çirkin bir saldırı, bir fotoğraf varsa yayınlasınlar. Öyle bir şey yok… "
"ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM"
Programa telefonla bağlanan Gülşah Saraçoğlu da iddiaları yalanladı ve "Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli o kadar yanlış ve yalan ki… Deha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, bir iki gündür dönen bir haber çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına bana da göndersinler…" ifadelerini kullandı.