Magazin kulisleri yasak aşk bombası ile sarsıldı! Gülşah Saraçoğlu 3 çocuk babası ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor?

"ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM"

Programa telefonla bağlanan Gülşah Saraçoğlu da iddiaları yalanladı ve "Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli o kadar yanlış ve yalan ki… Deha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, bir iki gündür dönen bir haber çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına bana da göndersinler…" ifadelerini kullandı.