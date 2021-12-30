Osman Bey Vezir Alemşah’ı dize getirdi!

Kuruluş Osman 77. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,39 izlenme oranı ve %26,18 izlenme payı, AB'de %8,50 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı 20+ABC1'de %11,30 izlenme oranı ve %24,45 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.