Sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söyleyeceğim

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."