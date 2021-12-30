Haberler Günaydın Haberleri Sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söyleyeceğim
Giriş Tarihi: 30.12.2021 06:57 Son Güncelleme: 30.12.2021 07:46

Sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söyleyeceğim

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söyleyeceğim

“Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz” sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: “Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim”

Ahmet Özhan, geçen hafta sonu Sabah Pazar ekine röportaj verdi. Usta sanatçı söyleşide "Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz.

ÖZHAN GÜNAYDIN'A KONUŞTU

Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz, bunun mükafatını da alacağız" dedi.

Özhan, devletine sahip çıkan bu sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edildi. Sanatçı, olayla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu.

'RAHATSIZ OLDULAR'

"Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim" diyen Özhan, şöyle devam etti: "Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söyleyeceğim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA