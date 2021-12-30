Torunu yaşındaki yasak aşkıyla tatilde! Feryal Gülman ile Kemal Gülman boşanamadı çünkü…

28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın kendisine 'zina' nedeniyle 8 yıl önce açtığı boşanma davası geçen ay sonuçlanan 89 yaşındaki Kemal Gülman, torunu yaşındaki sevgilisi Eda Cideli (31) ile önceki gün yine magazin basınındaydı!
Mahkemenin 60 milyon lira boşanma tazminatı ödemesine hükmettiği Kemal Bey'in, parayı verip boşandığı için gönül rahatlığıyla sevgilisiyle arz-ı endam eylediğini düşünmüştüm.
Ama işin aslı öyle değilmiş! Pazartesi günü, yeni yılı karşılamak için sevgilisiyle yurt dışına tatile giden Kemal Bey, meğer gitmeden üç gün önce, mahkeme kararının iptali için Yargıtay'a başvurmuş!
Yani Kemal Bey, resmi olarak halen Feryal Gülman ile evli. Demek oluyor ki Kemal Bey, yasak aşk yaşayıp 'zina' suçunu işlemeye devam ediyor. Hep söylediğim gibi Gülman çiftinin boşanması hiç kolay gözükmüyor. Bence mahkeme koridorlarını daha çok aşındıracaklar…