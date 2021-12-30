Torunu yaşındaki yasak aşkıyla tatilde! Feryal Gülman ile Kemal Gülman boşanamadı çünkü…

Yani Kemal Bey, resmi olarak halen Feryal Gülman ile evli. Demek oluyor ki Kemal Bey, yasak aşk yaşayıp 'zina' suçunu işlemeye devam ediyor. Hep söylediğim gibi Gülman çiftinin boşanması hiç kolay gözükmüyor. Bence mahkeme koridorlarını daha çok aşındıracaklar…