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Giriş Tarihi: 31.12.2021 20:17 Son Güncelleme: 31.12.2021 21:25

Ece Seçkin’den kötü haber! Domuz gribine yakalandı!

Ece Seçkin’den kötü haber! Domuz gribine yakalandı!

Ece Seçkin’in sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl beklentilerini açıklamasının ardından hayranlarını üzecek bir haber geldi. Seçkin yeni yıldan beklentisinde herkesin fiziksel ve mental olarak sağlık içinde olmasını istemişti. Sevilen şarkıcı Seçkin’in domuz gribine yakalandığı ortaya çıktı.

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabından yeni yılda herkese sağlık dilemesinin ardından rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Seçkin 2022'de birçok şarkı çıkaracağını bir şarkısı hariç hepsinin kayıtlarını tamamladığını duyurmuştu.

Son kalan şarkısının tamamlanmama nedenini takipçilerine duyuran sevilen popçu domuz gribine yakalandığını duyurdu.

Öte yandan Instagram'da popüler olan Seçkin, yılbaşı ağacının önünde saçında havluyla çekilen pozlarını "Yeni yıl çağrısı" notuyla yayınlamıştı.

Ece Seçkin'in yeni yıl mesajı:

"Önümüzdeki sene için en büyük dileğim herkesin hem fiziksel hem mental olarak sağlık içinde olması.

Başarı ve mutluluk kendiliğinden gelir" diyerek ekledi: "2022'de kim bilir kaç şarkım çıkacak.

Bu sene canım çok şarkı söylemek istedi. Biri hariç hepsini okudum, kayıtlar bitti bile."

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Ece Seçkin’den kötü haber! Domuz gribine yakalandı!
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