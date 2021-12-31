Esra Erol’dan bir rekor daha! Reytinglere damga vuran program başarısını dijital platforma taşıdı!

'KAMERA ARKASINDA KOCAMAN BİR AİLE VAR'

Sevilen sunucu Esra Erol, abone olan herkese teşekkür ederek: "Hep diyoruz ya kamera arkasında kocaman bir aile var diye. Atv'nin tüm dijital medya yönetimini Onur Bey ve ekibi yapıyor onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sizler kamera arkasının kahramanlarısınız... " açıklamasında bulundu. Erol, herkesi YouTube Kanalı'na abone olmaya davet etti.