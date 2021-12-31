Giriş Tarihi: 31.12.2021 06:56 Son Güncelleme: 31.12.2021 07:15

İşte 2021'e damga vuran sosyetenin gündemini belirleyen 10 haber! BÜLENT CANKURT

2021'e veda edeceğimiz bugün, yılın bir değerlendirmesini yapmak istedim. İlk kez ve sadece bu köşede okuduğunuz, sosyete ve magazin dünyasının gündemine damga vuran haberlerimden bir derleme yaptım. Kovid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen yasak aşklar, yeni aşklar, ayrılmalar, boşanmalar, aldatmalar derken sosyete ve magazin dünyasının ünlüleri yine hareketli bir yıl yaşadı. Tabii çoğunda da bana yakalandılar!

İşte 2021'e damga vuran, sosyetenin gündemini belirleyip günlerce konuşulan haberlerimden seçtiğim Top 10 listem...

1- 2021'İN İLK AŞK BOMBASIYDI 4 Ocak'ta, 2021'nin ilk aşk bombasını patlatmıştım; Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı'nın flört etmeye başladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Çiftin 4 Haziran'daki izdivacını Türkiye bu köşeden öğrenmişti.