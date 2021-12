Kadına şiddet ve pandemi bitsin huzur ve sevgi gelsin!

"Ülkemi çok seviyorum ve güzel ülkem için yeni bir yılda, yeni başlangıçlar diliyorum... 2022 inşallah ülkemize sağlık, mutluluk, umut ve aydınlık günler getirir. Kadınlar, çocuklar ve can dostlarımız şiddet görmez, anneler ağlamaz, gençler umutlarını kaybetmezler. 2022'nin hepimizi sevgiyle sarıp sarmalamasını diliyorum.""Dilerim 2022'de kendi gücümüzle, çabamızla, isteğimizle, hayatımızın nasıl değiştiğine şahit oluruz. Aydınlık ve umut dolu günlere koşalım hep birlikte. Rüyalarımda gördüğüm gibi sokaklarda yürüyüp koşacağım günlerin gelmesini umut ediyorum. Nice güzel yarınlara...""Kadına ve canlılara şiddetin artması içimizi acıtıyor. Her gün katledilen kadınlarımızın haberlerini okuyoruz. Hayal bu ya, keşke bunlara çare bulunacak bir yıl olsa 2022. Pandemi bitse, virüs yerine sevgi, empati, huzur getirse yeni yıl. Enseyi karartmayalım, her şeye rağmen umutlu olalım. Umutsuz yaşanmıyor. Yeni kelimesinde olduğu gibi umutlarımızın yeşerdiği yepyeni bir yıl diliyorum herkese...""2022, tüm dünyaya, insanlığa ve güzel ülkemize barış, huzur ve sağlık getirsin. Sevginin, iyiliğin, hoşgörünün, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir yıl olsun. Hepimiz için bolluk, bereket ve güzel haberlerle geçsin yeni yıl.""Sanat; içinde geleceği, yeni ve yenilikçi yılları barındıran, insanları birleştiren, onaran, derinleştiren çok güçlü bir silahtır ve hiç kimseyi öldürmez... Yeni yılda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü üstümüzden eksik olmasın... 2021'in kayan yıldızını tutup yeni yılda tüm toplumumuz ve ülkemiz için sevgi, barış, huzur sağlık, mutluluk diliyorum.""2022 sağlık, huzur iyiliklerle dolu gelsin, dünyamız ve ülkemiz aydınlık günlere çıksın.""Tüm zorluklara inat, yeni yıla içimizdeki umudu yeşerterek girelim. 2022'de herkese elbette önce sağlık, sonra bolca mutluluk diliyorum.""Şefkatli ve vicdanlı bir 2022 diliyorum.": "2022 yılının herkes için çok sağlıklı, mutlu, başarılı, bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dilerim.": "İnsanı insan yapan değerleri unutmadan... İçimizdeki ve çevremizdeki tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimiz, sevgi ve hoşgörü dolu bir yıl diliyorum...": "Canımızı yakan haberler duymadığımız, çocuklarımızın, kadınlarımızın, can dostlarımızın şiddete uğramadığı, öldürülmediği bir yıl diliyorum hepimize. 2022 bize güzelliklerl