Lahmacunu unutamadı

HER fırsatta Türkiye 'ye olan sevgisini dile getiren Yolanthe Cabau , o dönemki eşi Sneijder 'in Galatarasay 'dan başka takıma transfer olması nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı.Hâlâ Türk arkadaşlarıyla görüşen Yolanthe, Hollanda yapımı Just Say Yes isimli filmde rol aldı. Film Cabau'nun canlandırdığı Lotte karakterinin düğün için yaptığı planların suya düşmesiyle yaşadığı hayal kırıklığını anlatıyor.Cabau'nun canlandırdığı karakter filmin bir sahnesinde Türkiye'ye gönderme yapıyor. Lotte karakteri "Bir lahmacundan sonra otele gidelim" diyor.