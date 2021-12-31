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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Lahmacunu unutamadı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Lahmacunu unutamadı

Ünlü futbolcu Sneijder ile evliyken Türkiye’de Yenge lakabıyla anılan Yolanthe Cabau, Hollanda yapımı romantik komedi filminde oynadı. Cabau’nun canlandırdığı Lotte karakteri bir sahnede “Lahmacun yedikten sonra otele gidelim” diyerek Türkiye’ye gönderme yaptı

TÜRKİYE'DEN AYRILIRKEN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ
HER fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Yolanthe Cabau, o dönemki eşi Sneijder'in Galatarasay'dan başka takıma transfer olması nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı.



Hâlâ Türk arkadaşlarıyla görüşen Yolanthe, Hollanda yapımı Just Say Yes isimli filmde rol aldı. Film Cabau'nun canlandırdığı Lotte karakterinin düğün için yaptığı planların suya düşmesiyle yaşadığı hayal kırıklığını anlatıyor.



Cabau'nun canlandırdığı karakter filmin bir sahnesinde Türkiye'ye gönderme yapıyor. Lotte karakteri "Bir lahmacundan sonra otele gidelim" diyor.
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Lahmacunu unutamadı
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