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Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:39 Son Güncelleme: 31.12.2021 13:46

Son Dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü oyuncu ameliyat sonrası ilk kez konuştu!

Son Dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü oyuncu ameliyat sonrası ilk kez konuştu!

'Paramparça', 'Hanımın Çiftliği', 'Sessiz Fırtına' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' gibi dizilerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, hayranlarını korkuttu. 51 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu ameliyat sonrası ilk kez konuştu! İşte ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın son sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Usta oyuncu Erkan Petekkaya yaşadığı sağlık nedenlerinden dolayı ameliyat masasına yattı. Erkan Petekkaya, ameliyat sonrası ilk kez konuştu.

Erkan Petekkaya geçtiğimiz gün böbreğinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Posta'nın haberine göre; Başarılı geçen ameliyat sonrası Erkan Petekkaya sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Erkan Petekkaya şu ifadeleri kullandı, "Uzun yıllardır çektiğim böbrek rahatsızlığı sonucu ameliyat oldum. Ameliyatımı Doktor Rasim Güzel gerçekleştirdi.

Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı. Böbreğime stent takıldı.

Bugün hastaneden taburcu olacağım. Zaten uzun yıllardır çektiğim bir sağlık sorunuydu. Ameliyat olarak bu sağlık sorununu geride bıraktım"

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Son Dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü oyuncu ameliyat sonrası ilk kez konuştu!
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