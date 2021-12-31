Ünlü sanatçı Ceylan’ın en acı günü! Aldığı haberle yıkıldı!

Arabesk ve Türk Halk Müziği'nin usta ses ve sanatçısı olan Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Ceylan sosyal medya paylaşımında babasını beyin kanaması sonucu kaybettiğini açıkladı.
Usta Sanatçı Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Türk Halk Müziği ve Arabesk'in güçlü seslerinden biri olan Ceylan, acı haberi dün gece saatlerinde aldı.
Sanatçı sosyal medya paylaşımında, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
MENAJERİ DE DUYURDU
Sanatçının menajeri olan Haluk Şentürk, sosyal medya paylaşımında Ceylan'ın babası Ahmet Acı'nın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haluk Şentürk de paylaşımında, "Değerli sanatçımız Ceylan'ın kıymetli babası Ahmet Avcı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Ahmet Avcı'ya Allah'tan rahmet, Avcı ailesine de başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.