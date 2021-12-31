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Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:57 Son Güncelleme: 31.12.2021 15:29

Ünlü türkücü Ceylan’ın en acı günü! Babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı

İHA
Ünlü türkücü Ceylan’ın en acı günü! Babası Ahmet Avcı’yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'dan gelen acı haber sevenlerini üzdü. Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasını kaybettiğini duyurdu. Türk Halk Müziği ve Arabesk’in güçlü seslerinden biri olan Ceylan, acı haberi dün gece saatlerinde aldı. Ünlü türkücü Ceylan babasını beyin kanaması sonucu kaybettiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı Ceylan, babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı.

Ünlü Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Sanatçı sosyal medya paylaşımında, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ceylan’ın acı günü! Babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı | Video

MENAJERİ DE DUYURDU

Sanatçının menajeri olan Haluk Şentürk, sosyal medya paylaşımında Ceylan'ın babası Ahmet Acı'nın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haluk Şentürk de paylaşımında, "Değerli sanatçımız Ceylan'ın kıymetli babası Ahmet Avcı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Ahmet Avcı'ya Allah'tan rahmet, Avcı ailesine de başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ahmet Avcı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi.

Ünlü şarkıcı Ceylan da babasını son yolculuğuna uğurlamak üzere camiye geldi. Ceylan'ı yakınları yalnız bırakmadı.

Babasının tabutuna sarılan Ceylan, uzun süre gözyaşı döktü.

Ahmet Avcı, cenaze namazın kılınmasının ardından toprağa verildi.

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Ünlü türkücü Ceylan’ın en acı günü! Babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı
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