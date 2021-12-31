Ünlü türkücü Ceylan’ın en acı günü! Babası Ahmet Avcı’yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı

Sanatçı sosyal medya paylaşımında, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Ceylan’ın acı günü! Babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı | Video
MENAJERİ DE DUYURDU
Sanatçının menajeri olan Haluk Şentürk, sosyal medya paylaşımında Ceylan'ın babası Ahmet Acı'nın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haluk Şentürk de paylaşımında, "Değerli sanatçımız Ceylan'ın kıymetli babası Ahmet Avcı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Ahmet Avcı'ya Allah'tan rahmet, Avcı ailesine de başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
Ünlü şarkıcı Ceylan da babasını son yolculuğuna uğurlamak üzere camiye geldi. Ceylan'ı yakınları yalnız bırakmadı.
Babasının tabutuna sarılan Ceylan, uzun süre gözyaşı döktü.