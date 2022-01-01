Ajda Pekkan’ın bu hali bambaşka! 75 yaşındaki Ajda Pekkan’ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu!

Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık dinleyicisine muhteşem bir gece yaşatan Ajda Pekkan'ın değiştirdiği saçları ve pembe sahne kıyafeti de tam not aldı.

Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu