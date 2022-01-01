Ajda Pekkan’ın bu hali bambaşka! 75 yaşındaki Ajda Pekkan’ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu!

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Ajda Pekkan sahnelere çok hızlı döndü. 2022'ye muhteşem bir şovla giren Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine ise yeni imajı damga vurdu.
Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık dinleyicisine muhteşem bir gece yaşatan Ajda Pekkan'ın değiştirdiği saçları ve pembe sahne kıyafeti de tam not aldı.
Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu
Genç kızlara taş çıkaran 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Ajda Pekkan'ın son hali "Yeni estetik mi yaptırdı?" yorumlarına da neden oldu.