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Giriş Tarihi: 1.1.2022 17:20

Ajda Pekkan'ın bu hali bambaşka! 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu!

Ajda Pekkan’ın bu hali bambaşka! 75 yaşındaki Ajda Pekkan’ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu!

Süperstar lakabıyla tanınan, pop müziğinin usta isimleri arasında yer alan Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip. Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yılbaşına yine sahnede girdi. Pandemi sonrası sahnelere hızlı dönen Ajda Pekkan, güçlü sesi ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Ayrıca Ajda Pekkan'ın yeni arzı ve kıyafeti, genç kız havasındaydı. İşte Ajda Pekkan'ın yeni imajı...

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Ajda Pekkan sahnelere çok hızlı döndü. 2022'ye muhteşem bir şovla giren Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine ise yeni imajı damga vurdu.

Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık dinleyicisine muhteşem bir gece yaşatan Ajda Pekkan'ın değiştirdiği saçları ve pembe sahne kıyafeti de tam not aldı.

Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu

Genç kızlara taş çıkaran 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Ajda Pekkan'ın son hali "Yeni estetik mi yaptırdı?" yorumlarına da neden oldu.

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Ajda Pekkan'ın bu hali bambaşka! 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu!
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