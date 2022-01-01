Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden aşk dolu yeni yıl pozu!

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Yılbaşı gecesini birlikte geçiren çiftten Oğulcan Engin, aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.
Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.
KURAL BOZMUŞTU
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti.