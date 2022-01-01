Haberler Günaydın Haberleri Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden aşk dolu yeni yıl pozu!
Giriş Tarihi: 1.1.2022 17:29 Son Güncelleme: 1.1.2022 17:29

Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden aşk dolu yeni yıl pozu!

Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden aşk dolu yeni yıl pozu!

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, son olarak gönlünü yine son dönemin başarılı oyuncularından Miray Daner'e kaptırmıştı. 2022'ye birlikte giren Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden aşk dolu poz geldi.

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Yılbaşı gecesini birlikte geçiren çiftten Oğulcan Engin, aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.

KURAL BOZMUŞTU

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti.

Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü.

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Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden aşk dolu yeni yıl pozu!
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