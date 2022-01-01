"En çok hangisi babasına benziyor? Bülent Şakrak ile oyuncu dostları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarını taklit ederse...

Yakın dostluklarıyla bilinen ünlü oyuncular Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil yeni yıla ailecek bir arada girdiler. Bülent Şakrak, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşları ile sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl pozu ile yine güldürdü.