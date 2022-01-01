"En çok hangisi babasına benziyor? Bülent Şakrak ile oyuncu dostları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarını taklit ederse...

Yakın dostluklarıyla bilinen ünlü oyuncular Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil yeni yıla ailecek bir arada girdiler. Bülent Şakrak, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşları ile sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl pozu ile yine güldürdü.
Muziplikleriyle bilinen Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil daha önce de yaptıkları gibi oğullarının yeni yıl pozlarını taklit etti.
Okan Ali, Marsel ve Fikret Ali ile aynı pozu veren Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay ortaya çıkan keyifli kareyle ilgi odağı oldu.
Ali Atay ile Hazal Kaya'nın oğulları Fikret Ali'nin babasının kopyası oluşu dikkatlerden kaçmazken sosyal medya "En çok hangisi babasına benziyor?" sorusu ile yıkıldı! İşte Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay ve Bülent Şakrak'ın oğullarını canlandırdıkları beğeni yağan paylaşım...
Üçlü daha önce de sosyal medya hesabından paylaştıkları benzer kare ile çok konuşulmuştu. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran oyuncular, oğullarıyla ilişkileri ile hayranlarından da övgüleri topluyor.