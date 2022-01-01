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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Gelin beyler Ece Seçkin’e el sallayın!

Gelin beyler Ece Seçkin’e el sallayın!

Sinan Akçıl, önceki gün İstinye’deydi. Telefonuyla canlı görüşme yapan Akçıl, “Arkadaşlar Ece Seçkin ile konuşuyoruz, gelin siz de el sallayın” dedi. Bakü’de sahneye çıkması için astronomik bir rakama imza attığı söylenen Akçıl, aldığı ücreti soran gazetecilere şu ilginç cevabı verdi: “Ben ne kadar ücret aldığımı söylemeyeyim. Rakamı söylersem, uyuyamazlar!”

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bir AVM'de görüntülendi. Telefon görüşmesi yaparken objektiflere takılan Akçıl, "Gelin arkadaşlar Ece Seçkin ile görüntülü konuşuyorum. Siz de bir merhaba deyin Ece'ye" dedi. Ardından görüşmesini noktalayan müzisyen, "Ece ile telefonda birbirimizin yeni yılını kutladık, ikimizin de programı yoğun, onun için telefondan anca görüşebiliyoruz" diye konuştu.

AKÇIL'DAN ŞAŞIRTAN CEVAP
Akçıl, Bakü'de sahneye çıkması için büyük bir rakama imza attığına dair haberlerle ilgili de konuştu. Akçıl "Teklif Azerbaycan'dan geldi. Ne kadar ücret aldığımı söylemeyeyim. Söylersem, uyuyamazlar" diyerek güldü.
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Gelin beyler Ece Seçkin’e el sallayın!
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