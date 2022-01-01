Gelin beyler Ece Seçkin’e el sallayın!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl
, bir AVM'de görüntülendi. Telefon görüşmesi yaparken objektiflere takılan Akçıl, "Gelin arkadaşlar Ece Seçkin
ile görüntülü konuşuyorum. Siz de bir merhaba deyin Ece'ye" dedi. Ardından görüşmesini noktalayan müzisyen, "Ece ile telefonda birbirimizin yeni yılını kutladık, ikimizin de programı yoğun, onun için telefondan anca görüşebiliyoruz" diye konuştu.
AKÇIL'DAN ŞAŞIRTAN CEVAP
Akçıl, Bakü'de sahneye çıkması için büyük bir rakama imza attığına dair haberlerle ilgili de konuştu. Akçıl "Teklif Azerbaycan'dan geldi. Ne kadar ücret aldığımı söylemeyeyim. Söylersem, uyuyamazlar" diyerek güldü.