Havaalanında ünlü trafiği!

YILBAŞINDA İLK KEZ ÇALIŞMADI
Berkay, eşi Özlem Ada
ve küçük kızlarıyla birlikte İzmir
'e uçtu. İstanbul
Havalimanı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcı, kışın ortasında giydiği terlik ve şortla dikkat çekti. "Ben hep böyleyim, rahatım" diyen Berkay, "Oldum olası çalışıyorum, ilk kez bir yılbaşında çalışmayıp ailemle zaman geçireceğim" diye konuştu.
'ÇOK YORULDUM, DİNLENECEĞİM'
Tuba Ünsal
yeni yıla Macaristan
'ın başkenti Budapeşte
'de girdi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirleri görünce espri yaptı: "Yalnız olmamayı tercih ederdim, beni bütün ülkeye mahcup ettiniz." Hayatında kimse olmadığının altını çizen Ünsal, Budapeşte'ye dinlenmeye gittiğini söyleyip ekledi: "Biraz dinleneceğim. Çok yoruldum."
SEVGİLİSİYLE KIBRIS'A UÇTU
Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için İstanbul Havalimanı'ndaydı. Önceki gün Kovid testi yaptırmak için gittikleri hastanede, basına görüntü vermemek için güvenlik görevlilerini işten attırmakla tehdit eden ikili, muhabirlerden köşe bucak kaçtı.
ROTAYI İZMİR'E ÇEVİRDİLER!
Duman'ın solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ile İstanbul Havalimanı'nda kadraja takıldı. İzmir'e uçan çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Yeni yılda sahnede olacağını söyleyen Tangöze, "Kıvılcım Hanım'ı sahneye çağıracak mısınız?" sorusuna "Öyle bir planımız yok" diye yanıt verdi.
'YURT DIŞINA KAÇIYORUZ'
Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ve haber spikeri eşi Hilal Özdemir, tatil için yurt dışına çıkmayı tercih etti. Çocuklarını ailelerine emanet eden ikiliden Babacan, "Yolculuk ne tarafa?" sorusunu yönelten gazetecilere "Dışarıya kaçıyoruz" demekle yetindi.