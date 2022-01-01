İdo Tatlıses’ten nostaljik paylaşım! Babası İbrahim Tatlıses’in doğum günü kutladığı kare çok sevildi!

2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri geçtiğimiz Ekim ayında görkemli bir şekilde gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in mutluluğu için hiçbir masraftan kaçınmadı.