İdo Tatlıses’ten nostaljik paylaşım! Babası İbrahim Tatlıses’in doğum günü kutladığı kare çok sevildi!

2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri geçtiğimiz Ekim ayında görkemli bir şekilde gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in mutluluğu için hiçbir masraftan kaçınmadı.
Günlerce konuşulan düğünde İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemer ise olay olmuştu.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses de babasının izinden gitmiş ve müzik dünyasının sevilen isimlerinden olmuştu. 2022'ye girerken babası ile yaptığı düet çok beğenildi.
İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses ile düeti konuşulurken genç şarkıcının sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.
İdo, sosyal medya hesabından paylaştığı elinde biberonu babasının kucağında otururken çekilen nostalji karesi ile İbrahim Tatlıses'in doğum gününü kutladı.
İdo Tatlıses "İyi ki doğdun babam. İyi ki varsın. İyi ki babamsın" dedi. Babası İbrahim Tatlıses'in doğum gününde yaptığı nostaljik karesi ile büyük beğeni toplayan İdo Tatlıses'in sevimliliği de kullanıcıların yorumlarına yansıdı.