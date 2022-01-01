‘Yalnız Kurt’ aksiyon sahneleriyle dikkat çekti

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt
'un yeni tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. atv
ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.
Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Dizinin kadrosunda ise Cihan Ünal
, Hasan Denizyaran
, Damla Colbay
, Murat Han
ve Polat Bilgin
gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.