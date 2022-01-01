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Giriş Tarihi: 1.1.2022

‘Yalnız Kurt’ aksiyon sahneleriyle dikkat çekti

‘Yalnız Kurt’ aksiyon sahneleriyle dikkat çekti

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak olan atv’nin yeni dizisi ‘Yalnız Kurt’un yeni tanıtımı merak uyandırdı. Tanıtım, özellikle aksiyon sahneleriyle büyük ilgi çekti

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt'un yeni tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.



Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.



Dizinin kadrosunda ise Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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‘Yalnız Kurt’ aksiyon sahneleriyle dikkat çekti
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