Aile arasında

İnciTürkay, 2022'ye ailesiyle birlikte Meksika 'da girdi. Oyuncu, fotoğrafına "Sağlık, mutluluk, neşe dolu bir yıl dileriz. Meksika'dan selamlar" notu düştü. Deniz Uğur , eşi Erdinç Gülener ile yılbaşına özel çektirdiği bu pozu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Oyuncu Umut Oğuz , ailesiyle pijama partisi yaptı. Yılbaşını evde geçiren ailenin bu karesine yorum ve beğeni yağdı. Hande Demir , "Güzelliklerle gel" notuyla paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı. Medyatik güzel, yeni yılı çocuklarıyla karşıladı.Yeni yılı ailesiyle karantinada karşılayan Rojda Demirer , fotoğrafın altına iyi olduklarını belirten bir not düştü. Oyuncu, "Kovid'i hafif atlatıyoruz" dedi.Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, 2021'de kucaklarına aldığı kızlarıyla çektirdikleri bu kareyle ilgi odağı oldu. Güleryüz, fotoğrafın altına uzun bir not düştü.Engin Hepileri ile Beyza Şekerci çifti, oğulları Can'la verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı. Aile, yılbaşı temalı kıyafetleriyle dikkat çekti.Şarkıcı Doğuş, Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarıyla birlikte mutluluk pozu verdi. Doğuş, yeni yılda best of bir albüm yapacağını söyledi.Paylaşımında Tarkan'ı etiketleyerek göndermede bulunan Ali Sunal: "Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi? Bir tütüm eksikti"notuyla dikkat çekti.Jessica May, eşi Hüseyin Kara ve kedileriyle birlikte yeni yıl pozu verdi. Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, aynı renk ve modelde giyindikleri kıyafetlerle oldukça uyumluydu.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Bülent Serttaş, ailesiyle verdiği pozla yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Aile üyelerinin şıklık yarışına girdiği kostümleri, herkesin beğenisini topladı.Ece Erken, yılbaşını eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile geçirdi. Ünlü sunucu, "Her şey geride kalsın. Yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım" notuyla yeni yıla dair temennide bulundu.90'lı yılların ünlü popçularından Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde kaybettiği annesine ithafen "Sensiz hiç olmadı, hiç sinmedi içimize" notu yazdığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Evcimik, annesini kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle yeni yıla buruk girdi.Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, yeni yıla oğulları Karan ile birlikte evde girdi. Fahriye Evcen, o anlara ait fotoğrafı 'Herkese iyi seneler" notuyla paylaştı.Nejat Uygur'un çocukları Behzat, Süha ve Süheyl, yılbaşı akşamı anneleri Necla Uygur'un evine koştu. Aile, anne yemeği yiyerek yeni yılı selamladı.Esra Erol, eşi, çocukları ve aile bireyleri buluşup 2022'ye neşe içinde girdiler. Erol, yaptığı paylaşımın altına "Hep birlikte ne diyoruz? Mutlu yıllar!" diye yazdı.İpek Açar yeni yıla eşi Alper Kömürcü ve ailesiyle girdi. Açar, "Çok zor bir yıldı ama şükredecek çok şey var. Hastalara şifa diliyorum" dedi.FutboL kariyerini Fransa'da sürdüren Burak Yılmaz, yeni yıla eşi İstemi Hanım ve kızlarıyla girdi. Yılmaz, "Herkese iyi seneler" dedi.Nefise Karatay, yılbaşı akşamı eşi Yusuf Day ve kızları Maya ile beraberdi. Ünlü manken yeni yılı şu sözlerle karşıladı: "Güle güle 2021. Yeni yıldan tek dileğim sağlık!"