Esra Erol 2021’e damga vurdu! 2021 yılında Esra Erol’da neler yaşandı?

ZİHİNSEL ENGELLİ FATMA'NIN YÜREK YAKAN HİKAYESİ

20 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın annesi Melahat Oruç, kızının kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adama kaçtığı öne sürülen Fatma, baba evine dönmek istemedi. Esra Erol'un çabalarıyla ikna ettiği Fatma, evine döndü. Bir kez daha evden kaçan genç kız bu defa da hamile olarak ekrana çıktı. Son haliyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Fatma, programın en çok konuşulan hikayelerindendi.