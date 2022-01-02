Psikologdan yardım aldım

Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan Alişan'ı 800 kişi dinledi. Sanatçının söylediği şarkılara gece boyunca eşi Buse Varol
da eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda kardeşini Kovid nedeniyle kaybeden Alişan "2021 benim için kötü bir yıldı. En sevdiğim insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden ama görevim bu gece insanları eğlendirmek. Psikoloğa gittim bana telkinlerde bulundu" dedi.
KIYAFETTE İPİN UCU KAÇTI
Popun sevilen isimlerinden Demet Akalın
, Florya'da bulunan bir otelde sahnedeydi. Programına başlamadan önce basınla bir araya gelen ünlü şarkıcı, son dönemde çok konuşulan kadın şarkıcıların iddialı sahne kostümleri ile ilgili yorum yaptı: "Bazen yakıştırıyorum ama bazen de ipin ucunun kaçtığı zamanlar oluyor."
KONSERVATUVARLI TRİBİ BUNLAR
Oyuncu şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşında İstanbul'daki bir otelde performans sergiledi. Görgüzel, cesur elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Sahne öncesi basınla buluşan oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Serhat Kılıç'la ilgili sorulara, "Klasik konservatuvarlı kompleksleri. Alışığım bu tiplere" dedi.
TATLISES 70 OLDU
Doğum gününü sahnede kutlayan bir diğer isim de İbrahim Tatlıses'ti. Yeni yıla Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahneyi paylaştığı Hande Yener
ile giren İmparator, duygusal anlar yaşadı. 70 yaşına basan Tatlıses'e pastasını Hande Yener getirdi.
KEMENÇEYLE SÖZ KESTİ
Ekin Uzunlar, yeni yıla Avcılar'da konser vererek girdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Uzunlar, yeni yıla bekar girmek istemediğini dile getirdikten sonra kemençesiyle sözlendiğini söyledi. Ünlü halk müziği sanatçısı, gece boyunca bol bol espri yaptı.
O ARTIK BENİ İLGİLENDİRMİYOR
Son dönemde imajıyla ve özel hayatına dair çıkan haberlerle dikkat çeken Berdan Mardini, Kıbrıs'taydı. Sahneye çıkmadan önce basınla bir araya gelen Mardini, kendisini aldatan eski eşi Fatoş Yerliler'in yeni sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığına dair çıkan haberlerle ilgili şöyle konuştu: "Bunlar artık haysiyet, şeref, özel ve farklı konular. Artık beni ilgilendiren bir şey yok. Kalbim boş, yeni yılda aşk diliyorum"
HADİSE'DEN DANS ŞOV
Hadise, Kıbrıs Lefkoşa'da yeni yılı karşıladı. İddialı kostümleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, geleneği bozmadı. Mini eteği ve derin yırtmacıyla tüm bakışları kendine çeviren popçu, gece boyunca dansçılarıyla şov yaptı. Şarkıcı, "Bu sene hepimizin aslında küçülerek mutlu olabileceğimizi öğrenmiş olmamız ve değer verdiğimiz insanlarla daha fazla vakit geçirmemiz gerektiğini öğrendiğimiz bir yıl oldu" diye konuştu.