Sonunda barıştılar

Oyuncu Bensu Soral
ile üç yıllık eşi Hakan Baş
arasında bir süredir bazı sorunlar yaşanıyordu. Uzun zamandır birlikte görünmeyen ve haklarında boşanacakları iddiaları ortaya atılan çift, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Geleceği merak konusu olan ilişkiyle ilgili Soral son olarak, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" demişti. Ünlü çiftten mutlu haber yılbaşı gecesi geldi. Bensu Soral ve Hakan Baş yeni yıl kutlamasına birlikte katıldı. Arkadaşlarıyla beraber eğlenen ikilinin yeniden bir araya gelmesi yakınlarını sevindirdi.