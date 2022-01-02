Ünlü şarkıcı Fulden Uras ile Adem Akyüz arasında sular durulmuyor! O davada flaş gelişme!

"ARAMIZDA BİRÇOK DAVA VAR, BANA İFTİRA ATIYOR"

Savcılık, tarafından açılan soruşturmada şarkıcı Fulden Uras'ın ifadesine başvuruldu. Uras ifadesinde Akyüz'ün Debra isimli derneğin başkanı olduğunu, kendisi ile tanıştığını, kendisine yönelik sürekli olarak tehdit ve hakaret içeren eylemleri olduğunu, aralarında adli mercilere intikal eden birçok dava olduğunu ve iftiraya uğradığını anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Fulden Uras'ın söz konusu paylaşımlarını incelemesinin ardından kamu davasını açılmasını gerektirir nitelikte yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek 'Sesli veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.