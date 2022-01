Yeni umutlara merhaba

SüperStar Ajda Pekkan , İstanbul'un ünlü mekanlarından birinde sevenlerinin karşısına çıktı. Pembe renk kostümüyle göz kamaştıran Pekkan, geceye hit şarkısı 'Yakar Geçerim'i söyleyerek başladı. Süper Star, her zaman olduğu gibi hem görüntüsüyle hem sesiyle büyüledi.İddialı deri detaylı kostümüyle sahnede rüzgar estiren Funda Arar Kıbrıs 'taydı. Saatler 00.00'ı gösterince misafirlerine seslenen sanatçı, "2022 hepimize iyi gelecek" sözleriyle pozitif enerji yaydı.Ünlü şarkıcı Hülya Avşar , yeni yıla İstanbul'da giren isimlerdendi. Bir mekanda sahneye çıkan Avşar, geceye özel bir repertuvar hazırlamıştı. Derin yırtmaçlı iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerinde toplayan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında kardeşi Helin Avşar 'ın yanı sıra İran, Irak ve Rusya'dan hayranları da vardı. Bolu 'daki bir mekandasahneye çıkan Bülent Ersoy , 3 saatboyunca kulakların pasınısildi. Sahne kostümüyle dikkatleriüzerine toplamayıbaşaran Diva, "2022'dekendimi karlar kraliçesiilan ediyorum" dedi.Ünlü sanatçı, kbaklavadanyaptırılan çam ağacını,Bolu'daki sağlıkçalışanlarınahediye etti.Popüler kayak merkezlerindenKartepe'desahneye çıkan Merve Özbey , kırmızıgiymeyi tercihedenlerdendi. Tümgece enerjik haliyleyerinde duramayanÖzbey, performansıyladinleyicidentam not aldı. Ebru Gündeş , yavru vatan Kıbrıs'ı coşturdu! Bir otelde sahneye çıkan Gündeş, altın rengi kostümüyle göz doldurdu. Yeni yılda herkes için sağlık dilediğini söyleyen sanatçı, "Geri kalan dilekler, sağlıktan sonra gelir" sözleriyle alkış topladı. Sibel Can , İstanbul'da programı olan sanatçılardandı. Sahneye kristal taşlarla süslenen özel tasarım siyah bir elbiseyle çıkan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi. Güzelliğiyle göz dolduran Can, "Yeni yılda herkesin tüm dilekleri gerçekleşsin" sözleriyle temennide bulundu. Antalya 'da bulunan bir otelde program yaptı. İki farklı kostümle dinleyici karşısına çıkan Sali, "2021'in tüm olumsuzluklarını temsilen ilk bölümde siyah giydim. İkinci bölümde 2022'nin aydınlığını temsil eden parlak bir kostümle karşınızda olacağım" dedi.Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, Antalya'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yerli ve yabancı misafirlerin olduğu gecede, Fransız şansonları ve İtalyan aryaları icra edildi. Grup, yeni çıkan single'ları 'Yalan'ı da seslendirdi.Sahnelerin sevilen ismi Cenk Eren, Kıbrıs'taki bir otelde müzik ziyafeti verdi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri vardı. Sahnede mikrofonsuz, çıplak sesiyle şarkılar seslendiren Eren, büyük alkış topladı.Yeşilköy'de bir mekanda sahneye çıkan Seda Sayan, fit görünümüyle dikkat çekti. Performans öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu. Sayan, hem yeni yılı hem de yeni yaşını kutlamak için "İyi ki doğdun kraliçe" yazılı pastasını kesti. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Ayşe Ak Gürsaçar da vardı.Yılbaşında sahnede olan isimlerden biri de Ebru Yaşar'dı. Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren şarkıcı, yeni yıldan beklentilerini şu sözlerle sıraladı: "Her şeyden önce sağlık, mutluluk, enerji dolu, başarılı, şanslı ve güzel şarkılar üretebildiğim bir yıl olsun."Şarkıcı Simge, yılbaşında iki farklı mekanda sahnedeydi. Ünlü bir modacının imzasını taşıyan kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran genç şarkıcı, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu.Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Coşkun Sabah, İstanbul'daki bir balık restoranında hit şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, bolluk ve bereket getirmesi için sahnede nar kırdı.2022'yıfarklı şehirlerdegeçiren şarkıcılardanbiride İrem Derici'ydi.Konya'dasahneyeçıkan Derici,performansıylaunutulmazbir geceyaşattı.Kenan Doğulu, Hatay'da düzenlenen yeni yıl festivalinde sahneydi. Soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen binlerce Hataylıya unutulmaz gece yaşatan Doğulu, büyük alkış aldı.İstanbulluları eğlendiren bir diğer isim de Bengü oldu. Kadıköy'de bir mekanda şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, performans öncesi gazetecilerle buluştu. Bengü, "Yeni yılda pandeminin bitmiş olmasını diliyorum" dedikten sonra sahneye çıktı.Sahne şovlarıyla ünlü Fatih Ürek, yavru vatan Kıbrıs'ta misafirlerini eğlenceye doyurdu.Tuğba Özerk kırmızı renkteki elbisesiyle dikkat çekti. Şarkıcı, 2 saat boyunca sahneden inmedi.