Yeni umutlara merhaba

PEKKAN İSTANBUL'U 'YAKTI GEÇTİ'
Süper
Star Ajda Pekkan
, İstanbul'un ünlü mekanlarından birinde sevenlerinin karşısına çıktı. Pembe renk kostümüyle göz kamaştıran Pekkan, geceye hit şarkısı 'Yakar Geçerim'i söyleyerek başladı. Süper Star, her zaman olduğu gibi hem görüntüsüyle hem sesiyle büyüledi.
YENİ YIL HEPİMİZE İYİ GELSİN
İddialı deri detaylı kostümüyle sahnede rüzgar estiren Funda Arar
, Kıbrıs
'taydı. Saatler 00.00'ı gösterince misafirlerine seslenen sanatçı, "2022 hepimize iyi gelecek" sözleriyle pozitif enerji yaydı.
İRANLILAR RUSLAR ONU İZLEDİ
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar
, yeni yıla İstanbul'da giren isimlerdendi. Bir mekanda sahneye çıkan Avşar, geceye özel bir repertuvar hazırlamıştı. Derin yırtmaçlı iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerinde toplayan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında kardeşi Helin Avşar
'ın yanı sıra İran, Irak ve Rusya'dan hayranları da vardı.
KARLAR KRALİÇESİ OLDU
Bolu
'daki bir mekanda
sahneye çıkan Bülent Ersoy
, 3 saat
boyunca kulakların pasını
sildi. Sahne kostümüyle dikkatleri
üzerine toplamayı
başaran Diva, "2022'de
kendimi karlar kraliçesi
ilan ediyorum" dedi.
Ünlü sanatçı, kbaklavadan
yaptırılan çam ağacını,
Bolu'daki sağlık
çalışanlarına
hediye etti.
YERİNDE DURMADI
Popüler kayak merkezlerinden
Kartepe'de
sahneye çıkan Merve Özbey
, kırmızı
giymeyi tercih
edenlerdendi. Tüm
gece enerjik haliyle
yerinde duramayan
Özbey, performansıyla
dinleyiciden
tam not aldı.
ÖNCE SAĞLIK DİLEDİ
Ebru Gündeş
, yavru vatan Kıbrıs'ı coşturdu! Bir otelde sahneye çıkan Gündeş, altın rengi kostümüyle göz doldurdu. Yeni yılda herkes için sağlık dilediğini söyleyen sanatçı, "Geri kalan dilekler, sağlıktan sonra gelir" sözleriyle alkış topladı.
KRİSTAL TAŞLI ÖZEL KOSTÜM
Sibel Can
, İstanbul'da programı olan sanatçılardandı. Sahneye kristal taşlarla süslenen özel tasarım siyah bir elbiseyle çıkan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi. Güzelliğiyle göz dolduran Can, "Yeni yılda herkesin tüm dilekleri gerçekleşsin" sözleriyle temennide bulundu.
GÖNDERMELİ KOSTÜM
Ziynet Sali
, Antalya
'da bulunan bir otelde program yaptı. İki farklı kostümle dinleyici karşısına çıkan Sali, "2021'in tüm olumsuzluklarını temsilen ilk bölümde siyah giydim. İkinci bölümde 2022'nin aydınlığını temsil eden parlak bir kostümle karşınızda olacağım" dedi.
DÜNYA MÜZİĞİ İCRA ETTİLER
Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, Antalya'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yerli ve yabancı misafirlerin olduğu gecede, Fransız şansonları ve İtalyan aryaları icra edildi. Grup, yeni çıkan single'ları 'Yalan'ı da seslendirdi.
ÇIPLAK SESİYLE BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI
Sahnelerin sevilen ismi Cenk Eren, Kıbrıs'taki bir otelde müzik ziyafeti verdi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri vardı. Sahnede mikrofonsuz, çıplak sesiyle şarkılar seslendiren Eren, büyük alkış topladı.
HEM DOĞUM GÜNÜ HEM YILBAŞI PASTASI KESTİ
Yeşilköy'de bir mekanda sahneye çıkan Seda Sayan, fit görünümüyle dikkat çekti. Performans öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu. Sayan, hem yeni yılı hem de yeni yaşını kutlamak için "İyi ki doğdun kraliçe" yazılı pastasını kesti. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Ayşe Ak Gürsaçar da vardı.
YENİ YIL DİLEKLERİNİ SIRALADI
Yılbaşında sahnede olan isimlerden biri de Ebru Yaşar'dı. Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren şarkıcı, yeni yıldan beklentilerini şu sözlerle sıraladı: "Her şeyden önce sağlık, mutluluk, enerji dolu, başarılı, şanslı ve güzel şarkılar üretebildiğim bir yıl olsun."
İKİ FARKLI YERDE SAHNEDEYDİ
Şarkıcı Simge, yılbaşında iki farklı mekanda sahnedeydi. Ünlü bir modacının imzasını taşıyan kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran genç şarkıcı, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu.
HİT ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Coşkun Sabah, İstanbul'daki bir balık restoranında hit şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, bolluk ve bereket getirmesi için sahnede nar kırdı.
YENİ YILA KONYA'DA GİRDİ
2022'yı
farklı şehirlerde
geçiren şarkıcılardan
biri
de İrem Derici'ydi.
Konya'da
sahneye
çıkan Derici,
performansıyla
unutulmaz
bir gece
yaşattı.
2022'YE HATAY'DA BAŞLADI
Kenan Doğulu, Hatay'da düzenlenen yeni yıl festivalinde sahneydi. Soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen binlerce Hataylıya unutulmaz gece yaşatan Doğulu, büyük alkış aldı.
BENGÜ KADIKÖY'DEYDİ
İstanbulluları eğlendiren bir diğer isim de Bengü oldu. Kadıköy'de bir mekanda şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, performans öncesi gazetecilerle buluştu. Bengü, "Yeni yılda pandeminin bitmiş olmasını diliyorum" dedikten sonra sahneye çıktı.
Sahne şovlarıyla ünlü Fatih Ürek, yavru vatan Kıbrıs'ta misafirlerini eğlenceye doyurdu.
Tuğba Özerk kırmızı renkteki elbisesiyle dikkat çekti. Şarkıcı, 2 saat boyunca sahneden inmedi.