GS’nin efsane başkanı Faruk Süren: Fatih Terim 68 yaşında ama hala kendini 25 yaşında sanıyor...

GALATASARAY'DA TAKIM RUHU YOK!



■ Sizin başkanlık döneminizde Galatasaray çok büyük başarılara imza attı. Şimdi neden aynı başarıyı sağlayamıyor takım? Eksik olan ne sizce?

Takım ruhu yok. Galatasaray'da bizim dönemimizde takım ruhu vardı, şimdi bu eksik. Takım ruhu yönetimde başlar ve bu aşağıya doğru da iner. Burak Başkan geleli daha 6 ay oldu, daha çok yeni. Takım ruhunu Galatasaray'a yerleştirmesi gerekiyor. Bizim dönemimizde mali olarak da çok daha zor bir süreçten geçiyorduk, şimdiki paralar yoktu o dönemde. Ama bize bu başarıyı kazandıran takım ruhu oldu. Dört sene çok çalıştık UEFA kupasını almak için. UEFA kupası hedefini koyduğumuzda 'Başkan hayal görüyor' demişlerdi. Ama inanmak gerçekten çok önemli. Ve bu hedef etrafında birleşerek takım ruhunu taşımak gerekiyor, biz bunu başardık. Bu arada eskiden böyle modern statlar da yoktu. Cumhurbaşkanı bu açıdan önemli adımlar attı ama kulüpler sahalarına özen göstermiyor. Sahalarımızın durumu kötü, kulüpler bakım için para vermek istemiyor. Stadı veriyor ama sahayı da devlet yapacak değil. Kısacası burada kulüplere sorumluluk düşüyor.



ARDA ULUSLARARASI FUTBOLCU OLABİLİRDİ



■ Arda Turan için neler söylemek istersiniz?

Arda bizim kulübün yetiştirdiği önemli bir futbolcu. Yurt dışında oynadı, sonra geri geldi. Ben onun yerinde olsam, Barcelona'dan sonraki süreci daha farklı değerlendirirdim. Daha çok çalışıp, uluslararası bir futbolcu olurdum. Şimdi ulusal çapta bir futbolcu. O Barcelona'dayken bile hafta sonları İstanbul'a geliyordu. Tabii bu bir tercihtir. Kendisinin bu tercihine de saygı duyuyorum.