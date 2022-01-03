Ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin’e destek paylaşımı! Emma Watson’ın paylaşımı dünyada gündem oldu!

Harry Potter filmi ile ünlenen oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dünyada gündem oldu. Emma Watson'ın Filistin'e destek paylaşımı dikkat çekti.

"DAYANIŞMA BAĞLILIK VE ÇALIŞMA GEREKTİRİR"

Watson, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." ifadelerini kullandı.

WATSON'IN BU PAYLAŞIMI DANON'I RAHATSIZ ETTİ

Ünlü oyuncunun Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti.