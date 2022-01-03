Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin’e destek paylaşımı! Emma Watson’ın paylaşımı dünyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 4.1.2022 01:08 Son Güncelleme: 4.1.2022 01:13

Ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin’e destek paylaşımı! Emma Watson’ın paylaşımı dünyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin’e destek paylaşımı! Emma Watson’ın paylaşımı dünyada gündem oldu!

Ünlü İngiliz oyuncu ve model Emma Watson, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından Filistin’e destek paylaşımı yapan Emma Watson’ın son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı destek toplarken İsrail bu paylaşımdan rahatsız oldu. İşte ayrıntılar…

Harry Potter filmi ile ünlenen oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dünyada gündem oldu. Emma Watson'ın Filistin'e destek paylaşımı dikkat çekti.

"DAYANIŞMA BAĞLILIK VE ÇALIŞMA GEREKTİRİR"

Watson, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." ifadelerini kullandı.

WATSON'IN BU PAYLAŞIMI DANON'I RAHATSIZ ETTİ

Ünlü oyuncunun Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti.

YAHUDİ KARŞITI İLAN ETTİ

Danon Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Danon Watson'ı Yahudi karşıtı ilan ederek, "Emma Watson'ın anti semitik tavrı nedeniyle Gryffindor'dan kendisine 10 puan!" ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu.

Emma Watson'ın Instagram'da 64 milyon takipçisi bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin’e destek paylaşımı! Emma Watson’ın paylaşımı dünyada gündem oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA