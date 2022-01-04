CHP’li Muhittin Böcek’in skandal kararı mahkemeden döndü! Tiyatrocuları Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürmüştü...

'TİYATROMUZA DÖNDÜK'

Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevlendirilen sanatçılardan biri olan Seyfi Satmaz ise, belediye başkanı Böcek'e sitemde bulundu. Satmaz, "Şehir Tiyatro'muza 25 yıllık hizmetimiz var ve birçok arkadaşım işten atıldı. Bizler Gündoğmuş, Gazipaşa ve Manavgat'a cenaze hizmetlerine sürüldük. Bizi sürenlere karşı mücadelemizi verdik" diye konuştu.