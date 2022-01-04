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Giriş Tarihi: 4.1.2022

CHP'li Muhittin Böcek'in skandal kararı mahkemeden döndü! Tiyatrocuları Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürmüştü...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
CHP’li Muhittin Böcek’in skandal kararı mahkemeden döndü! Tiyatrocuları Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürmüştü...

Antalya Büyükşehir’in CHP’li Başkanı Muhittin Böcek, iki yıl önce göreve gelince skandal bir karara imza atarak Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve oyuncuları, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürmüştü. Tiyatrocular açtıkları davayı kazandı ve mahkeme kararıyla görevlerine döndü.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), son dönemde yaşanan olaylarla yine gündemde! AK Partili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yönetiminden sonra göreve gelen CHP'li Muhittin Böcek, AŞT'nin Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ü görevden alıp yerine Gökhan Avkıran'ı getirmişti.



KARAR ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce görevden alınan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür mahkeme kararıyla işine geri döndü. Özgür, 2019'da basına, sürgün edilip kömür ve baca denetimi işlerinde çalıştırıldığını söylemişti.

'TİYATROMUZA DÖNDÜK'
Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevlendirilen sanatçılardan biri olan Seyfi Satmaz ise, belediye başkanı Böcek'e sitemde bulundu. Satmaz, "Şehir Tiyatro'muza 25 yıllık hizmetimiz var ve birçok arkadaşım işten atıldı. Bizler Gündoğmuş, Gazipaşa ve Manavgat'a cenaze hizmetlerine sürüldük. Bizi sürenlere karşı mücadelemizi verdik" diye konuştu.

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CHP'li Muhittin Böcek'in skandal kararı mahkemeden döndü! Tiyatrocuları Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürmüştü...
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