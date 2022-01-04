Esra Erol Youtube’da 1 milyon aboneye ulaştı!

Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen, reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma da taşıyarak Youtube kanalında 1 milyona aboneye ulaştı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen, başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı.
Esra Erol'a ödülünü atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım takdim etti. İtalya'dan Japonya'ya kadar programın ilgiyle takip edildiğine değinen Yıldırım, abone olmadan izleyen kişi sayısının ise, yaklaşık 5 milyon olduğuna dikkat çekti.
Sevilen sunucu Esra Erol, abone olan herkese teşekkür etti.
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