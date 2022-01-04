Haberler Günaydın Haberleri Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!
Giriş Tarihi: 4.1.2022 16:28 Son Güncelleme: 4.1.2022 17:09

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!

Özcan Deniz kaybettiği velayet davası sonrası soluğu 23 yaş küçük İranlı sevgilisinin yanında almış. Geçtiğimiz günlerde karar çıkan velayet davasında minik Kuzey'in velayeti annesine verilirken, Özcan Deniz'in oğlunu görme günler çoğaltıldı. Şarkıcı Özcan Deniz'in çekişmeli davanın gecesinde teselliyi, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar'da bulduğunu gösterdi. Özcan Deniz'in ortaya çıkan fotoğraflarına göre, şarkıcı mahkeme gecesi soluğu kendisinden İranlı sevgilisi Samar Dadgar'ın yanında aldı. Özcan Deniz'in paylaşımının ardından da Feyza Aktan'dan iddialı fotoğraflar geldi.

Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2022'ye hızlı giriş yaptı.

Önceki gün Özcan Deniz aşk yaşamaya başladığı İranlı modacı Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınladı.

Özcan Deniz'in paylaşımının ardından da Feyza Aktan'dan iddialı fotoğraflar geldi.

Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları skandal kavgayla gündeme gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasının anne Aktan'a verilmesiyle sonuçlanmasının ardından Özcan Deniz'in teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar ile bulması dikkatleri üstüne çekmişti.

Önceki gün sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla resmen aşklarını ilan eden pozlar paylaşan Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti kendilerine hayran bırakmıştı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın ise çiçeği burnunda çiftin aşk pozlarının ardından sosyal medya hesabından kare kare çekildiği fotoğrafları paylaşması görenleri şaşırttı.

Aktan'ın nispet yapar gibi peş peşe paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!
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