Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!

Özcan Deniz'in paylaşımının ardından da Feyza Aktan'dan iddialı fotoğraflar geldi.
Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları skandal kavgayla gündeme gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasının anne Aktan'a verilmesiyle sonuçlanmasının ardından Özcan Deniz'in teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar ile bulması dikkatleri üstüne çekmişti.
Önceki gün sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla resmen aşklarını ilan eden pozlar paylaşan Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti kendilerine hayran bırakmıştı.
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın ise çiçeği burnunda çiftin aşk pozlarının ardından sosyal medya hesabından kare kare çekildiği fotoğrafları paylaşması görenleri şaşırttı.