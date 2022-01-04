Seher Dilovan’dan aşırıya kaçan sahne kıyafetlerine tepki: Bu görüntü dekolte ötesi bir teşhirdir!

"SES YOK GÖRÜNTÜ VAR"

Eskiden de mayo tipi kostümle sahneye çıkanlar olduğunu söyleyen Dilovan, "Gerçekten işinizi iyi yapıyorsanız; altın, altındır ve kıymetini bulur. 1992 yılından beri albümler yapıyorum, sayısını unuttuğum turnelerim ve ödüllerim var. Çok eski yıllarda bu tip mayoyla çıkan solistler vardı. Bizden önce sahne alırlardı. Onların sesi yoktu sadece görüntüleri vardı.