Tiyatro davasında son perde!

Antalya Şehir Tiyatroları
(AŞT), son dönemde yaşanan olaylarla yine gündemde! AK Partili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in yönetiminden sonra göreve gelen CHP'li Muhittin Böcek, AŞT'nin Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ü görevden alıp yerine Gökhan Avkıran
'ı getirmişti.
KARAR ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce görevden alınan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür mahkeme kararıyla işine geri döndü. Özgür, 2019'da basına, sürgün edilip kömür ve baca denetimi işlerinde çalıştırıldığını söylemişti.
'TİYATROMUZA DÖNDÜK'
Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevlendirilen sanatçılardan biri olan Seyfi Satmaz
ise, belediye başkanı Böcek'e sitemde bulundu. Satmaz, "Şehir Tiyatro'muza 25 yıllık hizmetimiz var ve birçok arkadaşım işten atıldı. Bizler Gündoğmuş
, Gazipaşa
ve Manavgat'a cenaze hizmetlerine sürüldük. Bizi sürenlere karşı mücadelemizi verdik" diye konuştu.