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Giriş Tarihi: 4.1.2022 21:40 Son Güncelleme: 4.1.2022 21:54

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den üzen haber! Merve Özbey koronavirüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den üzen haber! Merve Özbey koronavirüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Merve Özbey, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte ünlü şarkıcının yaptığı o paylaşım…

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den hayranlarını üzen haber geldi. Son dönemde verdiği konserlerle dikkat çeken Merve Özbey, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

ÜNLÜ ŞARKICI KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Ünlü şarkıcı koronavirüs testi olduğunu ve testinin pozitif olduğunu açıkladı.

"YENİDEN BULUŞACAĞIZ..."

Özbey, sosyal medya paylaşımında, "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den üzen haber! Merve Özbey koronavirüse yakalandı!
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