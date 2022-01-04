Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den üzen haber! Merve Özbey koronavirüse yakalandı!

"YENİDEN BULUŞACAĞIZ..."

Özbey, sosyal medya paylaşımında, "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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