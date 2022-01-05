1 milyon kişi Esra Erol’a abone oldu

ATV
'NİN fenomen programı 'Esra Erol
'da' adını dijital platforma da altın harflerle yazdırdı. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan ve reytinglerde birinciliği elden bırakmayan programın Youtube
kanalı 1 milyon aboneye ulaştı.
5 MİLYON İZLENME
Ünlü sunucu Esra Erol'a, Youtube'da1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini, atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım
takdim etti. Yıldırım, İtalya
'dan Japonya
'ya dünyanın birçok yerinden ilgiyle takip edilen programın Youtube'da abone olmadan izlenme sayısının ise yaklaşık 5 milyon olduğunu belirtti. Esra Erol, programda kayıpları bulup uzun süredir kavuşamayanları bir araya getirmenin yanı sıra evlilik vaadiyle dolandırılıp çare arayanları da ekrana taşıyor.