Haberler Günaydın Haberleri Derin Mermerci ile Murat Aslan evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 5.1.2022 07:56 Son Güncelleme: 5.1.2022 08:34

Derin Mermerci ile Murat Aslan evleniyor mu?

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Derin Mermerci ile Murat Aslan evleniyor mu?

Derin Mermerci ile Cem Aydın'ın boşanmak için mahkemeye başvurduklarını da, Mermerci'nin, Murat Aslan ile yasak aşk yaşadığını da tüm Türkiye’ye GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt duyurmuştu. İlişkilerinin ikinci yılını kutlayan Derin Mermerci ile Murat Aslan cephesinden bomba bir haber geldi. Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı konuşuluyor. Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Derin Mermerci ile Murat Aslan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Aşklarını tüm Türkiye'nin benden öğrendiği, ekim ayında ilişkilerinin ikinci yılını kutlayan Derin Mermerci ile Murat Aslan cephesinden bomba bir haberim var!

Çifte yakın kaynaklarım, geçen yıl ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyıp Derin Hanım'ın Vaniköy'deki yalısında birlikte yaşamaya başlayan aşıklardan çok yakında sürpriz bir evlilik kararı gelirse hiç şaşırmamam gerektiğini söyledi.

Başlarından birer evlilik geçen ve bir daha evlenmeyi düşünmedikleri yolunda büyük büyük laflar eden aşıkların yapacağı bu sürpriz bana pek inandırıcı gelmedi ama kaynağım sürprizin tarihini bile verdi.

Sürprizi bozmak istemiyorum ama taraflardan biri, çok özel bir tarihte evlilik yolunda ilk adımı atacakmış.

Çok mutlu olduklarını bildiğim Derin Mermerci ile Murat Aslan, ettikleri o büyük laflara rağmen aşklarını evlilikle perçinleyecek gibi gözüküyor. Hadi hayırlısı…

ARKADAŞINA GÖNDER
Derin Mermerci ile Murat Aslan evleniyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA