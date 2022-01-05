Derin Mermerci ile Murat Aslan evleniyor mu?

Aşklarını tüm Türkiye'nin benden öğrendiği, ekim ayında ilişkilerinin ikinci yılını kutlayan Derin Mermerci ile Murat Aslan cephesinden bomba bir haberim var!
Çifte yakın kaynaklarım, geçen yıl ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyıp Derin Hanım'ın Vaniköy'deki yalısında birlikte yaşamaya başlayan aşıklardan çok yakında sürpriz bir evlilik kararı gelirse hiç şaşırmamam gerektiğini söyledi.
Başlarından birer evlilik geçen ve bir daha evlenmeyi düşünmedikleri yolunda büyük büyük laflar eden aşıkların yapacağı bu sürpriz bana pek inandırıcı gelmedi ama kaynağım sürprizin tarihini bile verdi.