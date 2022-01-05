Eren Bülbül’ün hayatını anlatan ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmi gişe rekoru kırdı

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde galası yapılan film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü.