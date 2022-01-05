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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Filistin’e destek verdi gündem oldu

'HARRY Potter' filmi ile ünlenen oyuncu Emma Watson, Instagram'da yaptığı ve Filistin'e destek verdiği paylaşımla dünyada gündem oldu. Oyuncu paylaşımında, "Dayanışma; acımız ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile ortak paydada olmaktır" dedi. Bu sözler, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti. Danon, Watson'ı Yahudi karşıtı ilan ederek, "Emma Watson'ın antisemitik tavrı nedeniyle Gryffindor'dan kendisine 10 puan!" ifadelerini kullandı.
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Filistin’e destek verdi gündem oldu
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