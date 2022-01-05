Filistin’e destek verdi gündem oldu

'HARRY Potter
' filmi ile ünlenen oyuncu Emma Watson
, Instagram
'da yaptığı ve Filistin
'e destek verdiği paylaşımla dünyada gündem oldu. Oyuncu paylaşımında, "Dayanışma; acımız ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile ortak paydada olmaktır" dedi. Bu sözler, İsrail Birleşmiş Milletler (
BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon
'ı rahatsız etti. Danon, Watson'ı Yahudi karşıtı ilan ederek, "Emma Watson'ın antisemitik tavrı nedeniyle Gryffindor'dan kendisine 10 puan!" ifadelerini kullandı.