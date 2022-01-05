‘Seni seviyorum Türkiye’

DÜNYACA ünlü şarkıcı Inna, bir festival için Türkiye'ye geldi. Kayseri
'de Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivalde hayranlarıyla buluşan şarkıcı sevenlerini Türkçe "Nasılsın Kayseri?" diyerek selamladı. 'Desire
', 'Sun Is Up
' ve 'Gimme
Gimme' gibi şarkılarının yanı sıra Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' şarkısını da seslendiren Inna ilgi gördü. Şarkıcı "Sizi Seviyorum Türkiye" diyerek konseri sonlandırdı. Rumen sanatçı gündüz de soluğu kayak pistinde aldı ve sosyal medyada Türk bayraklı paylaşımlar yaparak "Türkiye herkesin görmesi gereken bir cennet" dedi.