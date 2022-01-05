Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi!

Sevda Hanım eşini düzenli olarak dövdüğünü anlattı stüdyodakileri ve izleyenleri şok etti. Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda'nın tavırları hem izleyenleri şaşkına uğrattı. Sosyal medyada da gündem olan Sevda'nın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı. Programa bağlanan Sevda'nın babası ise canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulundu. Sevda'nın babası; ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı" dedi.