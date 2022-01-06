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Giriş Tarihi: 6.1.2022

‘10 yıl geçti’ dedi sildirdi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
‘10 yıl geçti’ dedi sildirdi

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 2011 yazında Bodrum açıklarında demirli yatında genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti. Orman'la görüntülenen Bahar Özden, geçtiğimiz günlerde yargıya müracaat ederek "Şu an evlilik hazırlığındayım, mağduriyet yaşıyorum, o fotoğraflar silinsin" dedi. Hakimlik, fotoğraflara erişim engeli getirdi

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 2011 yazında Bodrum açıklarında demirli yatında genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti. Orman, çıkan yasak aşk haberleri üzerine yanındaki Bahar Özden için "Arkadaşımın yeğeni" demişti. Ancak olay nedeniyle eşi Sedef Hanım'la boşanmış, Özden ile iki yıl beraber olmuştu.

'MAĞDURUM' DEDİ
Orman'la görüntülenen Bahar Özden, geçtiğimiz günlerde yargıya müracaat ederek "Şu an evlilik hazırlığındayım, eski olay nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyorum, o fotoğraflar silinsin" dedi. Hakimlik, haberin üzerinden 10 yıl geçtiği ve 'unutulan haber' niteliği taşıdığı gerekçesiyle fotoğraflara erişim engeli getirdi.
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‘10 yıl geçti’ dedi sildirdi
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