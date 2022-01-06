‘10 yıl geçti’ dedi sildirdi

Beşiktaş
eski başkanı Fikret Orman
, 2011 yazında Bodrum
açıklarında demirli yatında genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti. Orman, çıkan yasak aşk haberleri üzerine yanındaki Bahar Özden
için "Arkadaşımın yeğeni" demişti. Ancak olay nedeniyle eşi Sedef Hanım
'la boşanmış, Özden ile iki yıl beraber olmuştu.
'MAĞDURUM' DEDİ
Orman'la görüntülenen Bahar Özden, geçtiğimiz günlerde yargıya müracaat ederek "Şu an evlilik hazırlığındayım, eski olay nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyorum, o fotoğraflar silinsin" dedi. Hakimlik, haberin üzerinden 10 yıl geçtiği ve 'unutulan haber' niteliği taşıdığı gerekçesiyle fotoğraflara erişim engeli getirdi.