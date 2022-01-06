Ebru Gündeş ile Yaşar İpek’in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil’den olay yorum!

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Yaşar İpek bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. İkilinin hakkındaki aşk iddiasına Seren Serengil'den de yorum gecikmedi.
YAŞAR, AŞK İDDİASINI YALANLADI
Hakkındaki aşk iddiasının ardından gazeteci Bilal Özcan'a açıklama yapan İpek, "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.
Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.
"FAKİR BİRİSİNE BAKMAZ"
Seren Serengil konuya dair "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.
Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" dedi.
Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti. Serengil İpek'in kendisini darp ettiğini söyleyip videolar yayınlamıştı. Sisi ise geçtiğimiz günlerde Serengil'in eski kocasına hâlâ aşık olduğunu iddia etmişti.