Haberler Günaydın Haberleri Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!
Giriş Tarihi: 6.1.2022 10:49 Son Güncelleme: 6.1.2022 10:50

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek’in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil’den olay yorum!

Ünlü şarkıcılar Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ebru Gündeş'in sessiz kaldığı aşk haberlerinin ardından Yaşar İpek açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Yaşar İpek'in olaylı ayrıldığı eski eşi Seren Serengil aşk dedikodularıyla ilgili dikkat çeken yorumda bulundu. Eski eşini Yaşar İpek hakkında 'reklam' imasında bulunan Seren Serengil'in Ebru Gündeş yorumu ise olay yarattı.

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Yaşar İpek bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. İkilinin hakkındaki aşk iddiasına Seren Serengil'den de yorum gecikmedi.

YAŞAR, AŞK İDDİASINI YALANLADI

Hakkındaki aşk iddiasının ardından gazeteci Bilal Özcan'a açıklama yapan İpek, "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.

Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.

"FAKİR BİRİSİNE BAKMAZ"

Seren Serengil konuya dair "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.

Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti. Serengil İpek'in kendisini darp ettiğini söyleyip videolar yayınlamıştı. Sisi ise geçtiğimiz günlerde Serengil'in eski kocasına hâlâ aşık olduğunu iddia etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA