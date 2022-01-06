Ebru Gündeş ile Yaşar İpek’in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil’den olay yorum!

Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti. Serengil İpek'in kendisini darp ettiğini söyleyip videolar yayınlamıştı. Sisi ise geçtiğimiz günlerde Serengil'in eski kocasına hâlâ aşık olduğunu iddia etmişti.