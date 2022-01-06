Fikret Orman’la görüntülenen Bahar Özden ‘mağdurum’ dedi! Tamamen sildirdi

Fikret Orman, 2011 yazında Bodrum açıklarında demirli yatında genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti.
Orman, çıkan yasak aşk haberleri üzerine yanındaki Bahar Özden için "Arkadaşımın yeğeni" demişti. Ancak olay nedeniyle eşi Sedef Hanım'la boşanmış, Özden ile iki yıl beraber olmuştu.
'MAĞDURUM' DEDİ
Orman'la görüntülenen Bahar Özden, geçtiğimiz günlerde yargıya müracaat ederek "Şu an evlilik hazırlığındayım, eski olay nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyorum, o fotoğraflar silinsin" dedi.