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Giriş Tarihi: 6.1.2022 07:01 Son Güncelleme: 6.1.2022 07:25

Fikret Orman'la görüntülenen Bahar Özden ‘mağdurum’ dedi! Tamamen sildirdi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Fikret Orman’la görüntülenen Bahar Özden ‘mağdurum’ dedi! Tamamen sildirdi

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 2011 yazında Bodrum açıklarında demirli yatında genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti. Fikret Orman, çıkan yasak aşk haberleri üzerine yanındaki Bahar Özden için "Arkadaşımın yeğeni" demişti. Ancak olay nedeniyle eşi Sedef Hanım'la boşanmış, Özden ile iki yıl beraber olmuştu. Bahar Özden, geçtiğimiz günlerde yargıya müracaat etti. Hakimlik, haberin üzerinden 10 yıl geçtiği ve 'unutulan haber' niteliği taşıdığı gerekçesiyle fotoğraflara erişim engeli getirdi.

Fikret Orman, 2011 yazında Bodrum açıklarında demirli yatında genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti.

Orman, çıkan yasak aşk haberleri üzerine yanındaki Bahar Özden için "Arkadaşımın yeğeni" demişti. Ancak olay nedeniyle eşi Sedef Hanım'la boşanmış, Özden ile iki yıl beraber olmuştu.

'MAĞDURUM' DEDİ

Orman'la görüntülenen Bahar Özden, geçtiğimiz günlerde yargıya müracaat ederek "Şu an evlilik hazırlığındayım, eski olay nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyorum, o fotoğraflar silinsin" dedi.

Hakimlik, haberin üzerinden 10 yıl geçtiği ve 'unutulan haber' niteliği taşıdığı gerekçesiyle fotoğraflara erişim engeli getirdi.

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Fikret Orman'la görüntülenen Bahar Özden ‘mağdurum’ dedi! Tamamen sildirdi
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