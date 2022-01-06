Geçtiğimiz günler abisini toprağa veren oyuncu Fırat Altunmeşe dostlarının üstünü çizdi: Alayınız sahte!

Ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'nin acısıyla sarsılan oyuncu Fırat Altunmeşe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan ve ekranların aranılan yüzlerinden olmayı başaran Fırat Altunmeşe son olarak kendi gibi oyuncu abisinin cenazesinde oldukça bitkin görüntülenmişti.
Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti.
Fırat Altunmeşe, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Oyuncu ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla yıkılan Fırat Altunmeşe listesindeki birçok kişiyi sildiğini duyurdu.
"ALAYINIZ SAHTE!"
Fırat Altunmeşe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum...
Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!"