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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Kocasını hem döven hem aldatan Sevda seyirciyi şoke etti

Kocasını hem döven hem aldatan Sevda seyirciyi şoke etti

Esra Erol’da programında eşini aldattığını ve darp ettiğini kabul eden Sevda’nın rahatlığı seyirciyi şoke etti. ‘Esra Erol’da Tüm Kişiler’de en çok izlenen program oldu

Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da, geçtiğimiz salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre; program, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7.41 izlenme oranı ve yüzde 27.48 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.



Programın konuğu Fatih Bey, eşi Sevda'nın patronu ile kaçtığını iddia etti. İddialar sonrası Fatih Bey ve eşi Sevda Hanım stüdyoda yüzleşti. Sevda Hanım, eşini düzenli olarak dövdüğünü, zorunda olduğu için onunla evlendiğini anlatarak herkesi şoke etti. Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda Hanım'nın rahat tavırları sosyal medyada da gündem oldu. Programa bağlanan Sevda'nın babası ise bambaşka bir iddiada bulundu. Babası; "Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı" dedi.
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Kocasını hem döven hem aldatan Sevda seyirciyi şoke etti
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