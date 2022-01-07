Batuhan Karacakaya ’Survivor All Star’ iddiasını ortaya koydu: Yarım kalan maceramı tamamlamaya gidiyorum!

-Birçok dizi ve filmde rol aldınız fakat herkes için sanıyorum "Aşk-ı Memnu"nun yeri ayrıdır. Siz, hafızalara kazınan bu diziye şöyle bir dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz? Bülent karakterine dünden bugüne baktığınızda değişen hisleriniz oldu mu?

Bugüne kadar rol aldığım her iş çok özeldi; ama tabii Aşk-ı Memnu dizi öncesinde de bilinen kıymetli bir eser olduğu ve çok da başarılı çekildiği için çok daha öne çıktı. Yıllar içinde de sürekli yayınlanan tekrarlarında insanlar hiç sıkılmadan tekrar tekrar izleyebiliyor; ben bile ara ara denk geldiğimde yeni bir şey daha keşfediyorum dizide. Bülent benim için hayat verdiğim önemli karakterlerden biri; bugün dönüp baktığımda da o saf, samimi, sevgi dolu, şaşkın hallerini seviyorum.

-Diziye 'Bülent' olarak seçildiğinizde ilk olarak neler hissettiniz? Mesela sizi ne çok ne heyecanlandırdı?

Tabii ki çok mutlu oldum. Çocukken çok anlamıyorsunuz, ama Aşk-ı Memnu'nun önceki dönemlerden bilinen önemli bir eser olduğunu öğrendiğimde mutlu olmuştum. Çok iyi bir yapım şirketiyle, çok önemli bir yönetmen ve birbirinden özel oyuncularla bir yapım süreci içerisinde olmak benim için bir okul gibi olacaktı; bu yüzden de heyecanlıydım.

-Dizi dönem dönem ekranlarda yer alıyor. İzliyor musunuz?

Ara ara denk geliyorum, göz atıyorum. Ama oturup izlemiyorum; öyle bir zamanım da yok maalesef.