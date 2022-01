Batuhan Karacakaya ’Survivor All Star’ iddiasını ortaya koydu: Yarım kalan maceramı tamamlamaya gidiyorum!

-Hiç pes etme noktasına geldiniz mi? Artık yapamayacağım dediğiniz bir an oldu mu? (Olduysa bunun üstesinden nasıl geldiniz?)

Ben yapım gereği hiç pes etmem; ne kadar zor olursa olsun, mutlaka üstüne gider onu başarırım. Çocukluğumdan beri hep böyledir. A olmadı mı, B'yi denerim, C'yi denerim; yine başarana kadar o işi bırakmam. Yorulduğum çok zaman oldu, açlıktan bayılma noktasına geldiğim, o açlığı hissetmemek için kendimi uykuya verdiğim zamanlar oldu. Ya da zorlu parkurlar oldu. Ama pes edeyim, ya da yapamayacağım diye bir düşüncen hiç olmadı.

ÇOK BÜYÜK YIKIMDI!

-Survivor'da pek çok zorluk yaşadınız, buna aslında herkes şahit oldu. Açlık olsun, özlem olsun... Var mı hiç unutamadığınız bir anı?

Aile ödülünü kaybetmiş olmamızı mesela hiç unutmuyorum. Elinden gelen herşeyi yapmışsın, performansın tam, yarışmaları almışsın; ama takım olarak kaybetmişsin. Çok özlediğim annem, kız kadeşim orada, yarışma öncesi bize tanınan sürede sarılmışım, kokularını almışım; ama doyamamışım. Kazanalım da hasret gidereyim diye o hırsla saldırmışım; ama kaybettik. O çok büyük yıkımdı benim için.

KEŞKE ONLARA BU ŞANSI HİÇ VERMESEYDİM

-Yarışmada yaşanan olayların hemen hemen hepsinde sizin de adınız geçiyordu. Bu durum sizi rahatsız ediyor muydu?

Ben münazara etmeyi her zaman severim. İnsanların fikrinin olması, benimle bir konuda saygı çerçevesi içinde derdini paylaşması her zaman bende bir sonuca bağlanır. Bu yoldaki her türlü konuda ben zaten açıklama yapmaktan çekinmem. Ama bu olayı Survivor'da yapmak insanlarda açık hedef haline getirmiş beni. "Biz bir konu açalım, Batuhan zaten açıklama yapıyor. Hazır da SMS açık bir konu bulup konuşmalıyız" amacıyla açılan altı boş ve amacı bariz belli olan her konuda evet canım biraz sıkılıyordu. Keşke kendime şu andaki gibi biraz uzaktan bakıp onlara bu şansı hiç vermeseydim diyorum. Bu sene bu şekilde konuşanlara izin vermeyeceğim kesinlikle.