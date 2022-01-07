Demet Akalın’a nazar değdi! Klinik çıkışı görüntülendi: Çirkinim çekmeyin

Sabahın erken saatlerinde geldiği sağlık merkezinden çıkan Demet Akalın, kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecilere takıldı.
Sağlık durumu sorulan Akalın, "Sağa sola dönemiyorum. Boyun fıtığı oldum" açıklaması yaptı. Pijamalı haliyle dikkat çeken şarkıcı, hızlı adımlarla yürüyerek kapıda bekleyen aracına bindi.
Yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun gizli aşk yaşadığını "Ben onları uyarmıştım" sözleriyle doğrulayan Akalın, bu konu hakkında konuşmadı.
AÇIKLAMALARI OLAY OLDU
Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıkları iddialarının sorulması ve sosyal medyadan Deha Bilimlier'in aile fotoğrafına destek yorumu yapmasının sorulması üzerine konuştu.
Şarkıcı, konuyla alakalı, "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu, ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim" dedi.
"Barıştırma konusunda sizin bir adımınız oldu mu?" sorusuna ise "O onların kendi bileceği bir iş, aile işine ben karışmam ama ben dün Aslı ile birlikteydim" dedi.
Bu sırada röportaja dahil olan Okan Kurt ise "Aslı da, Deha da bizim kardeşimiz, mutlu yuvalarını kurtaracağız. Olan bir şey yok zaten" diyerek konuyu kapattı.