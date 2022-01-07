Demet Akalın’a nazar değdi! Klinik çıkışı görüntülendi: Çirkinim çekmeyin

Şarkıcı, konuyla alakalı, "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu, ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim" dedi.