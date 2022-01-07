‘Destan’da taht mücadelesi yeni bir safhaya geçiyor

Taht için en sürpriz aday ise kuşkusuz Batuga. Kağanın oğlu olmasına rağmen kimsenin veliaht olarak görmediği Batuga, han olmak istediğini yalnızca sırdaşı Akkız'a söyledi. Akkız da taht yolunda Batuga'ya yardım edeceğine söz verdi!