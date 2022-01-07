Oscar’ı kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier’den hayranlarını üzen haber! Sidney Poitier hayatını kaybetti!

Hollywood yıldızı Sidney Poitier'dan hayranlarını üzen haber geldi. Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti.
OSCAR'I KAZANAN İLK SİYAHİ AKTÖR OLARAK ADINI TARİHE YAZDIRMIŞTI
Oscar'ı kazanan ilk siyahi aktör ve Bahamalı Poitier, en çok "Bülbülü Öldürmek", "Çakal" (The Jackal), "Kader Bağlayınca" (The Defiant Ones), "Sevgili Öğretmenim" (To Sir, with Love) ve "Gecenin Sıcağında" filmleriyle hatırlanıyordu.
SİDNEY POİTİER KİMDİR?
Sydney Poitier, 20 Şubat 1927 tarihinde Miami, ABD.'de doğmuştur. Dolayısı ile ABD. Vatandaşıdır. Aslında Cat Island, Bahama kökenlidir. Çocukluğu 4000 nüfuslu Cat Island adasında geçti. Sydney Poitier'ın babası Reginald James Poitier, gezici bir domates satıcısıydı. 10 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Bahama'da Nassau adasına taşındı. 15 yaşına geldiğinde kardeşi ile yaşamaya Miami gönderildi. 17 yaşlarında New York'ta taşınarak bulaşıkçılık gibi sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol aldı.
1950 yılında "No Way Out" filminde önemli bir rolde oynadıktan sonra tanındı. 1958 yılında ilk ödülünü alan sanatçı, aynı zamanda Oscar ödülü alan ilk zenci oyuncu olma özelliğini taşımaktadır.
Sidney Poitier, 1950 – 2001 yılları arasında 51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yonetmenlik, 1 filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı.
1997 Nisan'ında Japon Bahama'ları elçiliğiyle birlikte, UNESCO tarafından atandığı 1988'de Bahamalar elçiliği ve Walt Disney Company temsilciiliği görevlerini yürüttü. Poitier; Sir ünvanına ve Obama'nın barış ve özgürlük nişanına layık görüldü.
Sidney Poitier, en çok "Bülbülü Öldürmek", "Çakal" (The Jackal), "Kader Bağlayınca" (The Defiant Ones), "Sevgili Öğretmenim" (To Sir, with Love) ve "Gecenin Sıcağında" (In the Heat of the Night) filmlada unutulmaz yerini almıştır.
1998-2003 yılları arası Walt Disney Company'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
Sidney Poitier'e 12 Ağustos 2009 tarihinde, ABD. Başkanı Barack Obama tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil onur madalyası verildi.
Sidney Poitier, 29 Nisan 1950 tarihinde Juanita Hardy ile evlendi, 1965 yılında boşandı. Daha sonra 23 ocak 1976 tarihinde Kanada'lı oyuncu Joanna Shimkus ile evlendi. Beverly, Pamela, Sherri, Gina , Anika, Sidney Tamiia adlarında ilk eşinden iki, ikinci eşinden 4 olmak üzere 6 kızı vardır.