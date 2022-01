Oscar’ı kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier’den hayranlarını üzen haber! Sidney Poitier hayatını kaybetti!

1997 Nisan'ında Japon Bahama'ları elçiliğiyle birlikte, UNESCO tarafından atandığı 1988'de Bahamalar elçiliği ve Walt Disney Company temsilciiliği görevlerini yürüttü. Poitier; Sir ünvanına ve Obama'nın barış ve özgürlük nişanına layık görüldü.

Sidney Poitier, en çok "Bülbülü Öldürmek", "Çakal" (The Jackal), "Kader Bağlayınca" (The Defiant Ones), "Sevgili Öğretmenim" (To Sir, with Love) ve "Gecenin Sıcağında" (In the Heat of the Night) filmlada unutulmaz yerini almıştır.

1998-2003 yılları arası Walt Disney Company'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Sidney Poitier'e 12 Ağustos 2009 tarihinde, ABD. Başkanı Barack Obama tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil onur madalyası verildi.

Sidney Poitier, 29 Nisan 1950 tarihinde Juanita Hardy ile evlendi, 1965 yılında boşandı. Daha sonra 23 ocak 1976 tarihinde Kanada'lı oyuncu Joanna Shimkus ile evlendi. Beverly, Pamela, Sherri, Gina , Anika, Sidney Tamiia adlarında ilk eşinden iki, ikinci eşinden 4 olmak üzere 6 kızı vardır.