Oscar’ı kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier’den hayranlarını üzen haber! Sidney Poitier hayatını kaybetti!

SİDNEY POİTİER KİMDİR?

Sydney Poitier, 20 Şubat 1927 tarihinde Miami, ABD.'de doğmuştur. Dolayısı ile ABD. Vatandaşıdır. Aslında Cat Island, Bahama kökenlidir. Çocukluğu 4000 nüfuslu Cat Island adasında geçti. Sydney Poitier'ın babası Reginald James Poitier, gezici bir domates satıcısıydı. 10 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Bahama'da Nassau adasına taşındı. 15 yaşına geldiğinde kardeşi ile yaşamaya Miami gönderildi. 17 yaşlarında New York'ta taşınarak bulaşıkçılık gibi sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol aldı.

1950 yılında "No Way Out" filminde önemli bir rolde oynadıktan sonra tanındı. 1958 yılında ilk ödülünü alan sanatçı, aynı zamanda Oscar ödülü alan ilk zenci oyuncu olma özelliğini taşımaktadır.

Sidney Poitier, 1950 – 2001 yılları arasında 51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yonetmenlik, 1 filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı.