‘Bu aileden evladımı kurtarın’

Emlak kralı Dikran Masis 'in kızı Alexandra Masis 'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu , savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu. Davada önceki gün takipsizlik kararı çıktı. Savcılık, Alexandra Masis'in bir videoda oğluna içirdiği sıvının alkol olup olmadığının belli olmadığına kanaat getirip içeceğe 'renkli sıvı' dedi.Eski damat Susamcıoğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na kötü muamele, hakaret, basit yaralama ve tehdit' suçlarının işlendiğini belirterek başvurdu. Eşinin sürekli alkol ve uyuşturucu kullandığını, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, 4 yaşındaki oğluna alkol tattırdığını, evde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ve kullandığı uyuşturucunun dumanını oğlunun yüzüne üflediğini iddia eden Susamcıoğlu, kayınpederi ve kayınbiraderi hakkında da şoke eden açıklamalarda bulundu. Susamcıoğlu, eşinin erkek kardeşi Cem Masis'in kendisinin alnına silah dayadığını, kayınpederinin ise evine çağırarak "Bunlar duyulursa seni öldürürüm. Benim kim olduğumu biliyorsun" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.Karara itiraz eden Şafak Susamcıoğlu, "Alexandra videoda içeceğin şarap olduğunu İngilizce olarak belirtiyor. Video ya detaylı incelenmedi, ya da video çözümünü yapan kişi İngilizce bilmiyor. Büyük bir hata yapılmış" dedi. Susamcıoğlu, "Evde uyuşturucu içiliyor. Oğlumun kafasına bira şişesini diktiriyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye de ekledi. Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen Alexandra Masis ise ifadesinde, çocuğuna vurmasındaki sebebin eğitim şeklinden kaynaklandığını söyledi. 4 yaşındaki L.'nin darp edilmesine karşılık herhangi bir rapor olmaması, çocuğun beyanı dışında başka delil bulunmaması, eylemin ebeveynlerin terbiye etme haklarının bir parçası kapsamında kalması nedeniyle suç oluşturmadığı belirtildi.Eski eşinin ailesi tarafından davadan geri çekilmesi için tehdit ve şantajlara maruz kaldığını söyleyen mağdur eski damat, "Alexandra'nın her fotoğrafında elinde uyuşturucu madde var. Adalete güveniyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Masis Ailesi'nden evladımı kurtarın. Dikran ve Yasemin'in 5 yaşında oğulları var, kendi çocuklarının başına gelseydi tepkileri ne olurdu? Ama benim evladımın başına geliyor, bu konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Kendilerini temiz, sosyetik bir aile olarak göstermeye çalışıyorlar. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil" dedi.